На все 100%! Стивен Сигал признался в любви к русской культуре

Голливудский актер искренне обожает литературу и традиции России. Что еще его привлекает?

Голливудский актер и продюсер Стивен Сигал признался, что считает себя на «миллион процентов» русским человеком. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ходе учредительного конгресса Международного движения русофилов.

По его словам, он является русофилом на 100%, так как даже его отец был русским. Еще с детства будущий киноактер был очень приближен ко всему, что связано с Россией. Более того, его мать была очень глубоко погружена во все сферы культуры любимой страны.

«Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов», — рассказывает актер.

Сейчас Сигал учит русский язык и признается, что это очень сложно. Он также уверен, что движение русофилов вполне может стать в ближайшее время глобальным.

Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году. А в 2023-м стало известно, что сын актера собирается переезжать в РФ ради архитектуры и русских женщин. Ходят слухи, что молодой человек собирается заняться творчеством и связать свою жизнь с кино, однако сам он не отрицает, что не прочь был бы создать семью в России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как сына Стивена Сигала заметили на свидании с российской моделью.