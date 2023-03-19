Житель Львова напал на двух украинок из Днепра из-за русской речи

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 2 248

Sputnik: житель Львова набросился на двух украинок из Днепра из-за русской речи

Житель Львова напал на двух украинок из Днепра из-за русской речи

Фото: www.globallookpress.com / Mykola Tys

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Пожилой мужчина едва устоял на ногах после попытки ударить соотечественницу из-за русской речи.

Пожилой житель Львова набросился на двух украинок, приехавших из Днепра (Днепропетровск. — Прим. ред.), когда услышал, что между собой девушки общаются на русском языке. Пострадавшие включили камеры на своих смартфонах и засняли атаку. Видео в своем Telegram-канале опубликовало издание «Sputnik Ближнее зарубежье».

Мужчина не стерпел русской речи и подошел к дамам спросить, по-украински, разумеется, откуда они приехали. Те ответили, что вправе общаться на любом языке. Недовольный гражданин тут же бросился вбивать «государственный язык» в голову девушек. Использовал пакет, с которым шел по улице. Атака мощной не вышла, дамы оттолкнули нападавшего, и тот еле устоял на ногах, но продолжил сыпать оскорблениями на безопасном расстоянии.

«Я могу свободно говорить по-украински, но буду разговаривать на том языке, на котором хочу», — крикнула пенсионеру одна из пострадавших.

В результате стычки соотечественники обменялись еще парой ласковых. Гостьи из Днепра выразили желание обратиться в полицию. В конце ролика девушка с камерой в руках просила подругу вызвать правоохранителей на место инцидента. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как киевский режим боролся с русской литературой в Луганской народной республике до ее освобождения.

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