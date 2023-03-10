Из ЛНР вывезли уже около 100 тысяч националистических книг, часть отправили на экспертизу. До освобождения населенных пунктов за материалы на русском языке сотрудники библиотек получали жесткие выговоры. При этом в одном из хранилищ обнаружили детские книги с Бандерой. Какую еще литературу для чтения Киев предлагал детям, узнал корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Еще совсем недавно большая часть этой библиотеки в городе Счастье были завалены националистической литературой. Исключительно на украинском языке, а сама профессия библиотекаря была довольно опасной.

«У нас страничка в библиотеке, была в Facebook*, сейчас в „ВКонтакте“, почему мы пост выставили на русском языке, на каком основании, вплоть до выговора, у меня был выговор», — рассказала библиотекарь Валентина Смольникова.

Валентина Александрова уже 30 лет служит читателям. Последние восемь — в гости периодически наведывались проверяющие, благо никто из них не любил читать, рассказывает хранительница книг.

«Пожалуйста, Жуков. И сколько сюда не приходили, никто не обратил внимания, что он здесь стоит», — рассказала Валентина.

Именно ее усилиями русские книги — оставались на полках, а так называемая патриотическая литература из Киева пылилась в коробках. В том числе из-за таких вот цитат.

«Потомки этой семьи выступали за сепаров, но прилетел снаряд и их разорвало на кусочки. Со всеми сепарами так будет, вот в этой художественной книге. Да, я обязана была ее принять в фонд, но она у меня простояла в хранилище и ее никто не видел», — рассказала библиотекарь.

Сердца украинский читателей уже давно разжигают именно таким глаголом. Вот кадры как будто из антиутопии. Американский репортер рассказывает о борьбе с русской литературой на заводе по переработке макулатуры. А продавца русских книг из Киева заставляют извиняться на камеру.

Немец Штефан Натке в каждом таком новом ролике видит, к сожалению, забытое старое. На круглом столе в библиотеке Горького в Луганске общественный деятель вспомнил, как и в его стране когда-то боролись с книгами. Своего деда мужчина называет фашистом, именно поэтому сейчас намерен исправить его ошибки, выступая против оказания военной помощи Украине.

«Украина движется по тому самому пути, как в свое время Гитлер», — сказал Штефан.

На данный момент из библиотек на освобожденных территориях ЛНР вывезено около 100 тысяч потенциально экстремистских книг. Часть подобной литературы на специальной экспертизе — какие произведения являются частью культуры, а какие могут действительно навредить.

«А вот что предлагали юному читателю. Например, Степан Бандера в образе героя, а не преступника. Отдельными изданиями тоже для детей — пропаганда нетрадиционных саксаульных отношений. Эта книжка была изъята в старобельской центральной библиотека, ее автор из Портленда, его строки и перевели на украинский язык», — рассказал журналист.

Стоит отметить, что украинских классиков, даже в оригинале, никто из читательского оборота изымать не собирается. Они по-прежнему в книжном фонде по соседству с русскими писателями. Просто теперь у них равные права на одной полке.

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