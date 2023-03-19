«Я сильно набрала вес»: дочь Славы рассказала о последнем месяце беременности

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Рита Миронова
Рита Миронова 55

Беременная дочь Славы сообщила, что набрала вес, но ей не советуют садиться на диету

«Я сильно набрала вес»: дочь Славы рассказала о последнем месяце беременности

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Саша Морозова вот-вот станет мамой и в подробностях делится тем, как меняется ее жизнь и она сама.

Дочь певицы Славы (настоящее имя Анастасия Сланевская — Прим. ред.) Александра Морозова вот-вот родит первенца. Девушка уже на девятом месяце, и из минусов своего интересного положения она выделила только набор веса.

«Я сильно набрала вес, но мне не советуют садиться на диету», — призналась Саша в интервью МК.

Будущая мама уверена, что сбросит лишние килограммы так же быстро, как набрала. А пока не собирается отказывать себе и ребенку в любимых деликатесах. Например, недавно муж приготовил ей пасту с белыми грибами. Супруг всячески поддерживает беременную Сашу и спокойно относится к ее эмоциональности во время беременности.

Саша не планировала рано выходить замуж, но ее взгляды изменились, когда она узнала о беременности. С супругом Морозова долго была в отношениях еще до свадьбы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 42-летняя Слава хочет назвать внука.

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