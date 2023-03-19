Путин за рулем автомобиля осмотрел несколько районов в Мариуполе
В городе продолжаются восстановительные работы, на фоне чего наблюдается рост населения.
Фото, видео: 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Мариуполь и осмотрел несколько районов города за рулем автомобиля. Это первая поездка президента в Донбасс. Во время рабочего визита его сопровождал вице-премьер страны Марат Хуснуллин, который доложил президенту о ходе строительных и восстановительных работ.
По словам Хуснуллина, на улицах Мариуполя отремонтировали дороги и провели освещение. Кроме того, рабочие вскоре займутся реконструкцией парка на набережной. План развития и дизайн-проект уже готовы. Также в городе уже открылись несколько храмов.
«Народ стал возвращаться. Когда увидели, что идет восстановление, народ стал активно возвращаться. Рост населения мы видим четко», — отметил Марат Хуснуллин.
Он подчеркнул, что главный вопрос сейчас касается рабочих мест. Местные жители интересуются, куда можно устроиться на работу. Хуснуллин сообщил, что расписано каждое промышленное предприятие, главная цель — узнать точное количество рабочих мест.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин приехал в Крым в девятую годовщину воссоединения полуострова с Россией.
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