Путин приехал в Крым в девятую годовщину воссоединения полуострова с Россией

Президент РФ Владимир Путин приехал в Крым в день девятой годовщины воссоединения полуострова с Россией. Главе государства показали «Школу искусств» и детский центр «Корсунь» в Севастополе.

Во время прогулки Владимира Путина сопровождали, в частности, глава Севастополя Михаил Развожаев и глава патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Митрополит является автором проектов детского центра «Корсунь» и детского художественно-эстетического центра «Школа искусств». Их открытие должно состояться сегодня.

По инициативе патриаршего совета учреждения построили на территории историко-археологического парка «Херсонес Таврический». Первый этап создания самого парка Владимиру Путину тоже должны представить сегодня.

Президент ежегодно участвует в мероприятиях в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. 14 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что на этот раз глава государства примет участие в открытии важного культурного и исторического объекта. При этом предполагалось, что Владимир Путин изначально присоединиться к мероприятию по видеосвязи.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума в 2014 году. За это решение проголосовали более 96% жителей региона. Аналогичные результаты показало и голосование в Севастополе. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался их признавать. На Украине полуостров до сих пор называют собственной оккупированной территорией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал и показывал, как в России отмечают девятую годовщину воссоединения с Крымом.