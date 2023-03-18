Путин приехал в Крым в девятую годовщину воссоединения полуострова с Россией

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 118

Глава государства осмотрел в Севастополе «Школу искусств» и детский центр «Корсунь».

Путин приехал в Крым в девятую годовщину воссоединения полуострова с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Lyskin

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент РФ Владимир Путин приехал в Крым в день девятой годовщины воссоединения полуострова с Россией. Главе государства показали «Школу искусств» и детский центр «Корсунь» в Севастополе.

Во время прогулки Владимира Путина сопровождали, в частности, глава Севастополя Михаил Развожаев и глава патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Митрополит является автором проектов детского центра «Корсунь» и детского художественно-эстетического центра «Школа искусств». Их открытие должно состояться сегодня.

По инициативе патриаршего совета учреждения построили на территории историко-археологического парка «Херсонес Таврический». Первый этап создания самого парка Владимиру Путину тоже должны представить сегодня.

Президент ежегодно участвует в мероприятиях в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. 14 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что на этот раз глава государства примет участие в открытии важного культурного и исторического объекта. При этом предполагалось, что Владимир Путин изначально присоединиться к мероприятию по видеосвязи.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума в 2014 году. За это решение проголосовали более 96% жителей региона. Аналогичные результаты показало и голосование в Севастополе. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался их признавать. На Украине полуостров до сих пор называют собственной оккупированной территорией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал и показывал, как в России отмечают девятую годовщину воссоединения с Крымом.

+2° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
76.60
0.19 81.46
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 18 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

17:26
«Я ничего не понимала!» — четырежды мама София Стужук вышла замуж за иностранца
17:07
ВЦИОМ: большинство россиян поддерживают решение о воссоединении с Крымом
17:01
«Четвертая весна без тебя…» — мать Юлии Началовой почтила память умершей певицы
16:53
Российская ПВО сбила 15 снарядов HIMARS, «Смерч» и «Ураган» в небе над Донбассом
16:42
«Пчела видит цветы, а муха — грязь»: как критика портит жизнь самого хейтера
16:24
В Москве нашли мертвым главного режиссера конкурса «Мисс Россия»

Сейчас читают

Болезнь или недоверие: какова продолжительность секса у здорового мужчины
Сатановский объяснил выгоду РФ от поражения США на Ближнем Востоке: «Больше кислорода»
«Фальшивое видео»: в интернете высмеяли кадры падения беспилотника в Черное море
Какими бывают повестки и как определить их подлинность

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео