Умерла народная артистка России Светлана Брагарник

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 1 198

Женщина известна театральными постановками и ролями в сериалах.

Умерла народная артистка России Светлана Брагарник

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Умерла народная артистка России Светлана Брагарник. Об этом сообщается на сайте театра имени Гоголя.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам, поклонникам творчества Светланы Михайловны. О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно», — говорится в сообщении.

Актриса родилась 24 мая 1944 года в Александровске Сахалинской области. Первым ее образованием стал актерский факультет ГИТИС. Работа на сцене быстро стала ее призванием: с 1968 по 1971 годы Брагарник выступала в Московском областном драматическом театре имени Островского, а затем до 2012-го стала актрисой Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя, а после в Гоголь-центре.

Деятель культуры известна ролями в театральных постановках «Одни без ангелов»; «Неаполь — город миллионеров»; «Последняя жертва» и другими. На экранах ее можно было увидеть в сериале «Мелочи жизни».

За ее плечами — 17 ролей разного плана. Последней ее работой стала роль директора школы в фильме «Ученик» 2016 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто умер из актеров фильма «Три мушкетера».

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