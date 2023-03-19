Дочь Славы рассказала о самой дорогой покупке для будущего малыша

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Полина Долгова
Полина Долгова 37

Беременная дочь певицы Славы Александра Морозова купила коляску за 150 тысяч рублей

Дочь Славы рассказала о самой дорогой покупке для будущего малыша

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Девушка находится на девятом месяце беременности.

Российская певица Слава в скором времени станет звездной бабушкой. Ее дочь Александра Морозова ждет малыша. В творческой семье родится мальчик. В недавнем интервью наследница рассказала о том, как готовится к материнству. Об этом сообщает издание МК.

Дочь Славы сообщила, что они уже купили все необходимые вещи для будущего малыша. По словам девушки, ее самой дорогой покупкой была коляска два в одном, которая стоит в районе 150 тысяч рублей.

«Просто она реально плавная в движении, как будто бы летит. Наша коляска разбирается, можно сделать ее в лежачем положении и прогулочный вариант, а также в качестве автолюльки», — рассказала будущая мама.

Также Морозова отметила, что чувствует себя хорошо и даже стала активнее, чем в первые месяцы беременности. Отметим, что девушка находится на девятом. Врачи назначили роды в период с 1 по 13 апреля.

Прежде будущая мама жаловалась на лишние килограммы, которые набарала во время беременности. Однако девушка уверена, что сбросит вес так же быстро, как и набрала. Пока что Морозова не собирается отказывать себе и ребенку в любимых деликатесах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 42-летняя Слава хочет назвать внука.

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