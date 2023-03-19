Марина Зарубина высказалась о певице МаkSим, которая сорвала концерт в Сочи

Певица считает, что певица Максим абсолютно точно не была пьяной.

Концерт 39-летней певицы Марины Абросимовой, более известной под псевдонимом МаkSим, закончился в Сочи грандиозным скандалом. Девушка еле вышла на сцену и с трудом держалась на ногах. Вместо вокала зрители услышали нечленораздельные звуки. По звезде было видно, что она в странном состоянии. Некоторые предположили, что артистка сильно пьяна.

После того, как певица исполнила несколько хитов, она ушла со сцены. И больше к зрителям не выходила. Представители звезды заявили, что у Максим есть проблемы со здоровьем. Но она решила не подводить организаторов и фанатов, поэтому вышла на сцену.

Певица Ольга Зарубина посмотрела видеофрагмент с выступления МакSим и заявила, что в таком виде звезда не имела права выходить на сцену, сообщает MK.

«МакSим была не пьяная — это абсолютно точно. Если бы она перебрала с алкоголем, то шаталась бы на сцене. И это сразу было бы заметно», — уверена певица.

При принятии спиртного, алкоголь наоборот разогревает связки. Поэтому здесь больше похоже на то, что у МаkSим сильная простуда: даже носовое звукоизвлечение слышно. И у нее сильно охрипшие связки.

Певица Зарубина уверена, что в Сочи МаkSим проявила неуважительное поведение ко всем таким пением. По мнению исполнительницы хита «На теплоходе музыка играет», в таком состоянии девушке нельзя было выходить на сцену, надо было перенести дату концерта.

«Зритель поймет. Мы же все — живые люди. Тем более что она тяжело перенесла ковид. Как бы этот концерт в Сочи не отразился негативным образом на ее здоровье. Потому как, конечно, такие подвиги могут иметь серьезные последствия», — подытожила Зарубина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица МакSим сорвала концерт в Сочи из-за плохого самочувствия.