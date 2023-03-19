«Не красит артиста»: музыкальный продюсер Ашуров высказался насчет поведения МакSим

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 795

Продюсер Ашуров о сорванном концерте МаkSим: если бы все было критично, то ее вывозили бы со сцены

Фото, видео: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov; Instagram* / dim_asher; 5-tv.ru

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Продюсер считает, что такое поведение артистки только отпугивает фанатов.

Концерт 39-летней певицы Марины Абросимовой, более известной под псевдонимом МаkSим, закончился в Сочи грандиозным скандалом. Девушка еле вышла на сцену и с трудом держалась на ногах. Вместо вокала зрители услышали нечленораздельные звуки. По звезде было видно, что она в странном состоянии. Артистка не смогла продолжить выступление и прервала выступление.

Недавно МакSим впервые вышла на связь с публикой и извинилась перед фанатами, объяснив свое поведение тем, что причина была в плохом самочувствии.

Музыкальный телевизионный продюсер Дмитрий Ашуров эксклюзивно для 5-tv.ru прокомментировал поведение артистки.

Он отметил, что бывают разные ситуации. Возможно, певица была в норме перед началом концерта, но спустя некоторые время почувствовала недомогание. Лучшим решением было бы попросить у зрителей прощения прямо на сцене и спокойно уйти. Таким поведением она бы показала свое уважение к слушателям.

«Я считаю, это в любом случае не красит артиста. Конечно, все может произойти и так далее, но если бы было все критично, то ее вывозили бы со сцены», — говорит Ашуров.

Музыкальный продюсер отметил, что в данном случае МакSим только себе делает хуже, потому что из-за таких моментов теряет аудиторию. Также эксперт предположил, что, возможно, певица МакSим хотела таким образом пропиариться, чтобы о ней говорили еще больше.

Ранее 5-tv.ru писал, что Марина Зарубина высказалась о певице МаkSим, которая сорвала концерт в Сочи.

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