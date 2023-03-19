Российские военные уничтожили два ангара ВСУ в Херсонской области

Подразделения ВС РФ за минувшие сутки нанесли поражение 92 огневым позициям, живой силе и технике противника в 114 регионах.

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух ангаров с боевыми припасами и техникой ВСУ в Херсонской области. Об этом официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал во время брифинга.

«В районе населенного пункта Отрадокаменка Херсонской области поражены два ангара с вооружением и военной техникой 122-й бригады территориальной обороны», — прокомментировал он.

В министерстве также отметили, что Вооруженными силами РФ был нанесен урон личному составу противника. По данным ведомства, в результате огневого поражения российской стороны за минувшие сутки на херсонском направлении были уничтожены порядка 20 боевиков киевского режима. Кроме того, под Херсоном были ликвидированы три автомобиля и две самоходные гаубицы «Гвоздика», стоящие на вооружении ВСУ.

Конашенков добавил, что подразделения ВС РФ за минувшие сутки нанесли поражение 92 украинским огневым позициям, личному составу и вооружению противника в 114 регионах.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области.