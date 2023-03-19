Авербух о состоянии Костомарова: «Рома абсолютно в сознании»

Продюсер ледовых шоу призвал молиться за здоровье тяжелобольного фигуриста.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров пребывает в сознании и готов бороться за свою жизнь. Об этом заявил фигурист, продюсер ледовых шоу Илья Авербух.

«Могу сказать, что Рома абсолютно в сознании, он все понимает, готов сражаться, бороться, готов идти вперед», — сказал спортсмен журналистам.

По словам Авербуха, все профессиональное сообщество фигуристов поддерживает Костомарова и его семью в выпавших на их долю тяжелых испытаниях.

«Мы все сделаем для того, чтобы Рома не только жил полноценной жизнью, но и вернулся на лед», — подчеркнул Авербух.

Он также призвал молиться за здоровье тяжелобольного спортсмена, отметив, что впереди еще огромная дорога, и нужно стремиться к свету в конце тоннеля.

До этого в окружении Костомарова сообщили об улучшении здоровья фигуриста, отметив, что он начал дышать самостоятельно, без вспомогательного оборудования.

В начале января Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией. Болезнь развивалась стремительно: врачам пришлось подключить его к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Позднее у спортсмена начался сепсис, медики были вынуждены ампутировать ему стопы и кисти рук. Состояние олимпийского чемпиона на протяжении нескольких месяцев остается тяжелым, врачи продолжают бороться за его жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему резкая потеря килограммов может стать роковой для Романа Костомарова.