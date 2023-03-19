Авербух о состоянии Костомарова: «Рома абсолютно в сознании»

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 154

Авербух заявил о готовности Костомарова сражаться за свою жизнь

Авербух о состоянии Костомарова: «Рома абсолютно в сознании»

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Keltik

Читайте нас в: Дзен Новости

Продюсер ледовых шоу призвал молиться за здоровье тяжелобольного фигуриста.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров пребывает в сознании и готов бороться за свою жизнь. Об этом заявил фигурист, продюсер ледовых шоу Илья Авербух.

«Могу сказать, что Рома абсолютно в сознании, он все понимает, готов сражаться, бороться, готов идти вперед», — сказал спортсмен журналистам.

По словам Авербуха, все профессиональное сообщество фигуристов поддерживает Костомарова и его семью в выпавших на их долю тяжелых испытаниях.

«Мы все сделаем для того, чтобы Рома не только жил полноценной жизнью, но и вернулся на лед», — подчеркнул Авербух.

Он также призвал молиться за здоровье тяжелобольного спортсмена, отметив, что впереди еще огромная дорога, и нужно стремиться к свету в конце тоннеля.

До этого в окружении Костомарова сообщили об улучшении здоровья фигуриста, отметив, что он начал дышать самостоятельно, без вспомогательного оборудования.

В начале января Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией. Болезнь развивалась стремительно: врачам пришлось подключить его к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Позднее у спортсмена начался сепсис, медики были вынуждены ампутировать ему стопы и кисти рук. Состояние олимпийского чемпиона на протяжении нескольких месяцев остается тяжелым, врачи продолжают бороться за его жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему резкая потеря килограммов может стать роковой для Романа Костомарова.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
76.60
0.19 81.46
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 19 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

22:13
«С любовью, твоя Моргана!» — Долина сердечно поздравила Леонтьева с днем рожденья
21:54
Как работает российская армия под Авдеевкой: видео с передовой
21:41
«Почувствовала себя богиней»: Виктория Боня поделилась воспоминаниями о родах
21:29
Появилось видео беспилотника, упавшего в Тульской области
21:21
Северная Корея обвинила США в нарушении своего суверенитета
21:09
Авербух о состоянии Костомарова: «Рома абсолютно в сознании»

Сейчас читают

Роман Костомаров начинает дышать самостоятельно без вспомогательного аппарата
«Не красит артиста»: музыкальный продюсер Ашуров высказался насчет поведения МакSим
От чая до сыроедения: как образ жизни блогера Лютого привел его семью к трагедии
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео