«Вес тает»: почему резкая потеря килограммов может стать роковой для Костомарова

Олимпийский чемпион продолжает стремительно терять вес. Врачи опасаются, что следующие десять килограмм могут стать критичными.

Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что резкое снижение веса фигуриста Романа Костомарова может привести к необратимым последствиям. В беседе с изданием Woman.ru она спрогнозировала, чем может обернуться для спортсмена дальнейшая утрата килограммов.

Поклонники чемпиона привыкли видеть его в отличной форме: Роман был подтянутым и спортивным, без лишнего жира и с мышцами. Однако болезнь изменила многое. За время медикаментозного сна и питания через зонд фигурист сильно сдал в весе.

Рост Костомарова — 1,82 метра, а вес до пневмонии и ампутаций — 75 килограмм. Сейчас же весы не показывают больше 50 килограмм, что может быть опасно при его параметрах. На данный момент Роман не может питаться самостоятельно, а его организм живет за счет накопленных ранее резервов и витаминов, отметила диетолог.

«Когда иммунная система напряжена, то все ресурсы направляются туда. Все полученные калории идут на поддержание иммунитета, вес тает», — прокомментировала Соломатина.

По словам врача, Костомаров получает лишь то количество питания, которые необходимо ему для поддержания жизнедеятельности организма. В «сонном» состоянии активность желудочного сока и выработка ферментов снижаются. Кроме того, спортсмен почти не двигается, а его мышцы разрушаются, следовательно организм затрачивает большое количество белка на их восстановление.

«У Романа эти процессы замедлились, идет регресс, причем истончаются и сердечные мышцы, что в будущем приведет к сердечной недостаточности», — объяснила эксперт.

Врач-диетолог в заключение добавила, что вес 50 килограмм при его росте — нижний предел. Пока ситуация не катастрофическая, и угрозы жизни нет, но потеря еще десяти килограмм может стать роковой. Специалист предполагает, что в дальнейшем обязательному восстановлению будут подлежать не только органы дыхания Костомарова, но и его желудочно-кишечный тракт.

В начале января Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией. Болезнь развивалась стремительно: врачам пришлось подключить его к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, затем сепсис, ампутации стоп и кистей рук. Состояние олимпийского чемпиона на протяжении нескольких месяцев расценивается как тяжелое, но медики продолжают бороться за его жизнь.

Ранее 5-tv.ru писал, что в состоянии Костомарова намечаются улучшения.