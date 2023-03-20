Джиган рассказал, почему разъехался с Самойловой и где сейчас живет

Рэпер Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн. — Прим. ред.) рассказал, почему не живет в загородном доме с женой Оксаной Самойловой и детьми. Вот уже месяц не утихают обсуждения семейных проблем знаменитостей. По возвращении из очередного путешествия они перестали появляться на публике и в социальных сетях вместе. Джиган даже не появился на праздновании дня рождения трехлетнего сына Давида.

Самойлова отказывается подробно комментировать ситуацию. Поначалу она просила фанатов не спрашивать о происходящем, намекая на болезненность вопроса. Позже лишь констатировала факт — да, живут супруги врозь, но причины раскрывать не намерены. Детали, загадочно добавила она, со временем непременно откроются вопреки желанию действующих лиц.

Джиган тем временем публикует многочисленные видео из машины и звукозаписывающей студии, а также семейные фото минувших дней с подписями о вечной любви. Фанаты шутят, что он один не знает о расставании с женой и, вероятно, теперь живет в своем автомобиле. Но рэпер озвучил изданию Super.ru иную версию.

«Короче, все просто: я пишу альбом, а это очень шумно и много народа. Такое не может происходить в доме, где дети. Раньше еще получалось, а сейчас у нас четверо и уже никак не выходит создавать альбом дома. Мы снимаем дом, и он вроде большой, а места под студию нет. Пьяные битмейкеры и громкие басы на весь поселок ночью не очень радовали Оксану. Я живу сейчас в нашем старом доме, все гуд», — заявил рэпер.

Оксана Самойлова и Джиган пережили кризис три года назад, едва не развелись. Тогда рэпер начал появляться в сети в пьяном виде, а потом вовсе повел себя неадекватно — сбрил брови и стал оскорблять подписчиков. Также появлялись видео с пьяными развлечениями исполнителя в компании посторонних дам. Однако тогда звездной семье все же удалось сохранить брак.

Поклонники и коллеги знаменитостей не раз предполагали, что личные драмы на публике они устраивают ради поддержания популярности. Ранее, писал 5-tv.ru, Оксана Самойлова ответила на упреки в постановочной ссоре с мужем.