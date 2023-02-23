Самойлова ответила на упреки в постановочной ссоре с Джиганом: не для камеры

Еще недавно пара доказывала друг другу чувства в нарядах жениха и невесты, а сегодня в семье творится неладное. Не ради хайпа ли?

Блогер Оксана Самойлова прервала молчание и ответила на упреки пользователей в постановочном семейном скандале. Подозрения в сердца поклонников закрались после того, как они увидели на рубашке трехлетнего сына пары профессиональную петличку. Малыш не снимал ее в течение всего празднования дня рождения, на которое так и не явился рэпер. Все это точно для хайпа, сошлись во мнении некоторые подписчики. Долго ничего не комментировавшая блогер решила наконец внести ясность в ситуацию.

«Никакого шоу мы не снимаем, к сожалению. На самом деле, я бы хотела, чтобы это было так, но нет — мы просто снимали на детский YouTube-канал. Я знаю, что все ждут от меня каких-то пояснений и разъяснений ситуации, но я пока что не готова вообще об этом говорить и, если когда-нибудь буду готова, то скажу об этом», — обратилась к поклонникам Самойлова в своем микроблоге.

Однако не все фолловеры уверены в искренности блогера. Еще недавно Оксана хвасталась нарядом невесты, который она надела во второй раз и для того же избранника. За праздником наблюдала почти вся страна, но не без иронии и сарказма — все выглядело больше как шоу, чем как итог большой любви.

И вот через два месяца дело дошло чуть ли не до развода: пара отправилась на отдых за границу, демонстрировала любовь, а потом Джиган неожиданно потерялся: предположительно, ушел в загул, не пришел на день рождения сына и оправдался перед подписчиками тем, что ему нужно лечить «больную» голову. И, видимо, уже начал.

В сетях полагают, что сейчас рэпер разбирается со своими проблемами в частной клинике. Подобное уже был три года назад — супруга артиста неожиданно объявила о разводе с мужем, после того, как он хорошо загулял, да еще и в компании представительниц прекрасного пола и, вероятно, под влиянием наркотических веществ. Однако позже Оксана Самойлова решила дать мужу еще один шанс: после лечения в реабилитационном центре музыкант взялся за ум.

Возможно, и сейчас артист все же действительно слетел с катушек, и драма семьи — не ради лайков, просмотров и денег. А вот дети звездной четы будут работать на камеру в прямом и переносном смысле. Семья оборудовала часть дома съемочной техникой. Теперь подписчики не смогут пропустить интересных историй из жизни троих повзрослевших дочерей и маленького сына Давида. Все ролики будут транслироваться на детском канале семьи в YouTube. При этом Самойлова уверяет, что играть на камеру никто не собирается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Оксану Самойлову обвинили в жестоком обращении с животными после праздника для сына

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