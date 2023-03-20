«Миссис Россия 2015» сломала шлагбаум в своем дворе и получила от соседей

Соседи «Миссис Россия 2015» рассказали о скандале, разгоревшемся в их дворе, который привел к поломке шлагбаума и проколотым шинам. Знаменитая петербурженка, как стало известно 5-tv.ru, звезда конкурса красоты и мама шестерых детей, была недовольна, что в ее закрытый двор не могут беспрепятственно въехать скорая помощь или, например, полиция. Камеры наблюдения зафиксировали момент, когда женщина по-своему решила проблему — вывела из строя шлагбаум.

Позже местная звезда обратилась к правоохранителям с заявлением. Как выяснилось, жители дома не оценили инициативы и отомстили, проколов шины ее автомобиля. Машина потерпевшей стояла на платной парковке, но это не спасло от возмездия. Соседи рассказали, что уже давно конфликтуют с «Миссис», но вовсе не по своей инициативе.

По словам одного из жителей двора Евгения Осипенкова, шлагбаум был установлен на въезде на средства собственников на законных основаниях. Людям надоели незваные гости, не желающие платить за парковку в центре города и оставляющие свои машины в «бесплатных» дворах. Все проголосовали, скинулись, установили камеру наблюдения. И очень удивились, что вандалом оказалась супермама — «Миссис Россия».

«Мы пытались с ней поговорить дружелюбно, предоставить все доступы, чтобы она спокойно проникала на свою территорию, парковалась, но, к сожалению, она отказала, нахамила и не захотела с нами общаться», — сказал мужчина.

Когда стало известно, что кто-то проколол шины в качестве мести, на собрании собственников было решено, по словам Осипенкова, компенсировать ущерб и собрать деньги для многодетной мамы. Но та помощь принимать отказалась, красочно объяснив соседям, что о них думает. Примечательно, что сокрушителя шлагбаума нашли быстро, а мстителя среди своих — вообще не нашли. Как отметил собеседник 5-tv.ru, ни одна попытка привлечь «Миссис» к решению общих вопросов не была успешной. Во всех ситуациях вела себоная агрессивно, оскорбляла собеседников и стояла на своем непопулярном мнении.

Другая участница собрания собственников Нина Криштопина подчеркнула, что никогда лично не общалась с «Миссис Россия», однако имеет вполне конкретное о ней представление. Из рассказов соседей, естественно. Женщина считает возмутительным конфликтное поведение многодетной мамы, которая не соглашается с мнением большинства. Наличие почетных званий, полагает соседка, обязывает победительницу конкурса красоты, вести себя более дружелюбно.

«Ей неудобно просто позвонить и открыть шлагбаум. Я не вижу в этом никакой сложности, так практически везде происходит… Человек, который имеет какие-то титулы, награды ведет себя таким образом, идет против мнения большинства… Мы же не оспариваем выборы, когда они проходят демократическим образом! Это просто позиция: человек не решает вопрос диалогом, а просто портит шлагбаум. И мы считаем, что это недопустимо», — заявила Криштопина.

Женщина подтвердила, что любой разговор с соседями по двору «Миссис» превращала в ссору, осыпала людей оскорблениями и даже не пыталась решать возникающие проблемы. Она стояла на своей точке зрения и прямо заявляла — мнение остальных не интересует. Стоит отметить, что некоторые жители двора со шлагбаумом раздора в интервью отметили: обладательница не дающих никому покоя титулов уже ни с кем не ругается, и конфликт исчерпан.

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