Счет на 180 тысяч и вопросы к лечению: петербурженка обвинила ветклинику в гибели собаки

Собака умерла после четырех дней лечения за 180 тысяч в ветклинике Петербурга

Трехлетний ши-тцу умер после четырех дней в реанимации ветеринарного госпиталя «Прайд» в Петербурге. Об этом хозяйка животного рассказала в беседе с 5-tv.ru.

По словам женщины, она привезла питомца в клинику 2 октября после резкого ухудшения состояния. Изначально лечение в реанимации оценили примерно в 75 тысяч рублей, однако впоследствии счет составил около 180 тысяч рублей.

По словам хозяйки, врачи не могли определить точную причину ухудшения состояния собаки. При этом, как утверждает женщина, анализы не подтверждали некоторые версии, а врачи продолжали назначать новые препараты.

«Они не понимали, они просто гадали», — заявила женщина, вспоминая ход лечения.

После смерти собаки хозяйка запросила материалы о лечении и попыталась получить тело животного. По ее словам, сотрудники сначала отказывались его выдавать, ссылаясь на необходимость вскрытия и утилизации. В итоге, после нескольких часов ожидания, ей удалось забрать питомца. Женщина отметила, что после кремации провести независимую экспертизу с исследованием органов уже невозможно.

Кроме того, владелица погибшего питомца считает, что между медицинскими документами, объяснениями врачей и результатами вскрытия есть противоречия. Теперь она хочет разобраться в обстоятельствах смерти собаки и получить объяснения от клиники.

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