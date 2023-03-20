Япония решила слить в Тихий океан воду с аварийной АЭС «Фукусима»

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Тем временем многие японские экологи считают, что ничем хорошим для природы это не кончится.

Фото, видео: KIMIMASA MAYAMA / ТАСС; 5-tv.ru

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Более миллиона тысячи тонн радиоактивной воды все-таки попадет в Тихий океан. Tepco — компания-оператор аварийной атомной станции «Фукусима» — приступила к реализации своего плана. Начала масштабный сброс опасных отходов в Тихий океан. Руководство компании выступило с заявлением, что 60% дренажных сооружений полностью выполняют свою функцию — очищают стоки. Инженеры в спешном порядке завершают строительство систем очистки.

Но многие японские экологи считают, что никакой речи о безопасном уровне очистки воды, которая использовалась для охлаждения реакторов после ядерной аварии в 2011 году, речи не идет.

Компанию Tepco уже не раз ловили на занижении уровней излучения в тысяче резервуаров, где хранится смертельно опасная вода. После катастрофы на АЭС «Фукусима» такие опасные изотопы как цезий-137 находили за восемь тысяч километров — у побережья Калифорнии.

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