Юные спортсменки из Индии и Кубы приехали на мартовские сборы гимнасток в Сочи

В одной академии встретились спортсменки из разных стран. Что думают о российской школе гимнастики представительницы Индии и Кубы?

В не менее красивом Сочи стартовали мартовские сборы в академии художественной гимнастики «Небесная грация». В одном зале тренируются девушки из самых разных городов России, а еще первые номера Индии и Кубы. О шансах девчонок на успех и тех, кто точно сделает из них чемпионок, рассказал корреспондент «Известий» Александр Мостославский.

Первые сочинские тюльпаны для заслуженных тренеров. Татьяна Сергаева и Марина Говорова — из числа лучших наставников в мировой художественной гимнастики. На счету их учениц — медали чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр.

«Я приехала в 1995 году в Москву и уже Марина была главным тренером сборной команды молодежной, а Танечка потом была главным тренером по групповым. На них смотрела и думала, боже мой, какие прекрасные тренеры. А Танина мама Наталья Борисовна готовила меня на олимпиаду в 2004 году в Афины. Сейчас вы здесь вместе со мной помогаете, проводите мастер-класс. Я очень счастлива», — высказалась Алина Кабаева.

На мартовских сборах в Академии художественной гимнастики «Небесная Грация» Алины Кабаевой — полный аншлаг. На тренировочных коврах дети из Волгограда, Махачкалы, Донецка, Санкт-Петербурга, Каменска-Шахтинского, Индии и Кубы. Прославленные тренеры уверяют, что будущее мировой художественной гимнастики сегодня создается именно здесь.

«У нас и специалисты высокого класса, и очень много чемпионок. Девочки, которые приезжают из других стран, для них это огромные, не только стимул, но и школа. Вот, например, гимнастки из Индии. Они, конечно, очень многому здесь научились», — поделилась заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России Марина Говорова.

Интерес колоссальный, опыт минимальный. Индийская художественная гимнастика — только в начале своего развития. Сегодня в академии тренируются сразу пять сильнейших спортсменок из этой страны. В Сочи под руководством российских тренеров они отрабатывают программы для выступлений на будущих международных соревнованиях — Азиатском чемпионате по художественной гимнастике и чемпионате мира среди юниоров. Отличительные черты индийских спортсменок — упорство, дисциплина и безоговорочное уважение к тренеру.

«До того, как я приехала сюда, моя программа тренировок была слабой. Русские тренеры и хореографы составили для меня новую, она прекрасная, хотя и очень сложная. Тренеры постоянно находятся рядом с нами. Я в восторге от условий проживания и всего, что меня тут окружает», — рассказала гимнастка из Индии Мускан Рана.

Лайф Адлакха считается первым номером в индийской художественной гимнастике. Она уже бывала в России и даже выступала в этих стенах. В декабре прошлого года, когда в этом зале проходил турнир «Небесная грация», свободных мест здесь не было. 18 спортсменок из 13 стран мира боролись тут за медали. Представительница Индии Лайф Адлакха хоть и не заняла место на Пьедестале, но многим запомнилась своей индивидуальностью и неповторимым национальным колоритом.

Кстати, своим первым тренером Лайф считает Алину Кабаеву. Ведь любовь к художественной гимнастике у этой спортсменки началась с просмотров роликов в интернете с участием олимпийской чемпионки.

«Она невероятна. Фантастически гибкая гимнастка. Тот ее элемент, когда она закидывает ногу за подбородок, поверг меня в шок. Смотреть на нее — это всегда безумное удовольствие», — призналась Лайф.

Принцип совместных тренировок в одном пространстве и на соседних коврах — спортсменок разных уровней, их разных стран, регионов и городов — отличная идея. Взаимообогащение опытом, энергией, да и дух соперничества никто не отменял, отмечают профессионалы.

«Это отлично. Сидит ребенок у себя дома на Кубе, в Казани, вдруг они встретились. Они работают в одной группе, можно подсмотреть эту школу. У каждой школы есть свои нюансы, в работе есть хорошие, есть плохие, и в этой взаимной работе мы учимся друг у друга, в том числе и я учусь у детей, и они у меня. Это неоценимый опыт», — прокомментировала заслуженный тренер России, тренер сборной команды России по групповым упражнениям Татьяна Сергаева.

И конечно, уроки мастерства от олимпийской чемпионки — предел мечтаний для любой начинающей гимнастки. Кабаева уделяет внимание практически каждой команде, приехавшей на тренировочные сборы в академию. Она не только дает ценные советы, но и сама показывает то, чего хочет добиться от каждой конкретной спортсменки.

Академия художественной гимнастики «Небесная Грация» Алины Кабаевой хоть и работает недавно, с декабря прошлого года, но традиции уже появились. Для каждой вновь прибывшей команды — подарок. Экскурсия на «Красную поляну». Индийские спортсменки в восторге — они никогда не видели снега. И вот теперь — первая в жизни игра в снежки и снеговик, сделанный собственными руками.