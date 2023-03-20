Канада хочет бороться с Китаем и РФ, но в одиночку боится

Вашингтон оценил идею канадской стороны, а вот Токио отнесся неоднозначно.

Канада призвала США, Южную Корею и Японию сформировать четырехсторонний формат партнерства для противостояния России и Китаю. Об этом заявило агентство Kyodo, сославшись на источники в правительстве.

Отмечается, что официальные представители Оттавы сделали такое предложение премьер-министру Японии Фумио Кисиде во время его январского визита в Канаду. Канадская сторона уверена, что подобный альянс сможет укрепить отношения между государствами, которые относятся к «либерально-демократическому лагерю» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Вашингтону эта идея пришлась по душе, а вот Токио отреагировал неоднозначно. Японская сторона подчеркнула, что для реализации подобного сценария понадобится некоторое время. Неизвестно, почему Япония выдвинула столь осторожный ответ, вероятно, из-за отношений между страной и Южной Кореей.

У Токио и Сеула в последнее время накопились разногласия из-за исторических вопросов. Правда, в марте Республика выдвинула план по урегулированию отношений, после чего южнокорейский лидер Юн Сок Ель сделал официальный визит в Токио.

Также в агентстве отмечают, что предложенный Канадой формат походит на четырехсторонние переговоры по безопасности, участниками которого являются Австралия, Индия, США и Япония (QUAD). Диалог задумывался ради противостояния КНР. Также, как и с QUAD канадская сторона планирует внедрять в сотрудничество с партнерами «универсальные ценности, такие как демократия, верховенство права и права человека», заниматься решением вопросов климатических изменений, а также других глобальных задач на повестке.

Отмечается, что идея Оттавы может обсуждаться в ходе двусторонних встреч в рамках саммита G7, который пройдет в мае в Хиросиме. При этом Южная Корея, в отличии от Канады, США и Японии, не является участником «семерки». Несмотря на это, Токио хочет видеть их на мероприятии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тема мирного договора с Японией для России закрыта.