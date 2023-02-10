МИД: тема мирного договора с Японией для России закрыта

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Полина Долгова
Полина Долгова 91

Об этом заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov; 5-tv.ru

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что мирного договора с Японией не будет. Об этом сказала на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.

«Что касается темы мирного договора, как вы знаете, она закрыта», — сказала она.

Несмотря на то, что глава МИД Японии Есимаса Хаяси заявил, что Токио все-таки придерживается заключения мирного договора с Россией. Впервые с 2018 года в Японию вернулся термин «незаконная оккупация» в отношении Южных Курил. Обозначили его в тексте итогового заявления участников ежегодного «Общенационального митинга за возвращение северных территорий».

В июле глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы и Токио разные подходы к заключению мирного договора.

Япония вводит новые санкции против России. Например, запрещает экспорт вакцин и медоборудования. Многие российские политики и предприниматели попадют в черный список. И при этом Токио хочет как можно скорее возобновить гуманитарные обмены с Россией на Южных Курилах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Японии грозит будущее Украины из-за подчинения Штатам.

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