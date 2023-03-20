«Непростой вопрос»: Юрий Куклачев раскрыл размер своей пенсии

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Полина Долгова
Полина Долгова 89

Дрессировщик признался, что он получает доплаты к пенсии за звание народного артиста.

«Непростой вопрос»: Юрий Куклачев раскрыл размер своей пенсии

Фото: MAXIM SHIPENKOV / ТАСС

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Дрессировщик, руководитель Театра кошек 73-летний Юрий Куклачев в беседе с Тeleprogramma.pro рассказал о пенсионных выплатах и вспомнил о том, как жили его родственники, и сравнил их жизнь со своей.

«Очень непростой вопрос. Например, моя тетя получала пенсию 15 тысяч рублей. При этом, когда она скончалась, у нее на сберегательной книжке лежало 300 тысяч рублей», — ответил Куклачев.

Он рассказал, что его семья все время привозила продукты тете, поэтому ей не приходилось тратить свою пенсию, так как она никуда не ездила и жила дома. Все свои деньги женщина откладывала. Артист уточнил, что сейчас получает пенсию в размере 30 тысяч рублей. Куклачеву недавно добавили за звание народного артиста РФ.

«Я езжу на машине. Только на бензин у меня каждый месяц уходит около 30 тысяч. А ведь еще нужны продукты, нужно покупать корм для кошек… Я не на пенсию живу. Мы, клоуны, не можем уйти на пенсию. Мы до 85 лет работаем», — рассказал дрессировщик.

Прежде Куклачев объяснил, почему кошки ненавидят закрытые двери. Дело в том, что коты свободолюбивые существа, которые любят держать под полным контролем все происходящее вокруг.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Куклачев назвал способ отучить кошку прыгать на елку.

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