Куклачев объяснил, почему кошки обожают лежать на полу и хватать людей за ноги

Почти все люди обращали внимание, что кошки просто обожают лежать на полу и периодически царапать проходящих мимо людей. 5-tv.ru решил выяснить, почему домашние любимцы себя так ведут, у клоуна и бессменного художественного руководителя Театра кошек Юрия Куклачева. Из слов известного дрессировщика следует, что у подобных поступков разные причины.

«У кошек есть много разных присущих им манер, которые нам не понятны, а на самом деле они (чаще всего — Прим. ред.) играют с вами. А если кого не любят, они будут не только лежа (царапать — Прим. ред.), они будут бегать и хватать за ноги. Особенно женщин. Мужской пол, как ни странно, (меньше кусают — Прим. ред.). Женский пол — не очень (любят — Прим. ред.): иногда хватают, колготки рвут, кусают. А мужчин — нет. Это у них особенность такая», — сказал Куклачев.

Известный дрессировщик добавил, что кошки могут атаковать хозяев из позиции лежа, чтобы попросить еды. Аналогичное нападение на незнакомых людей означает желание питомца защитить свою территорию.

«Чужой кто придет, она может цапнуть, сказать: „Не заходи сюда. Я не разрешаю, мне не нравится этот человек“. У меня так было: кошка смотрит, что чужой пришел, подойдет, цапнет его и бежать. Понимаете? Агрессию показала, мол этот ей не нравится», — привел пример Куклачев.

Он также объяснил, почему кошки не любят закрытых дверей. Все дело в свободолюбии пушистых животных и желании держать под полным контролем происходящее вокруг.

«Кошка, когда заходит в дом, она сразу сканирует все помещение, весь дом, всю комнату. И под ее вниманием все абсолютно: каждое движение, запах, температура. Чуть-чуть изменение, где-то стукнуло — она сразу ухо туда повернет. Чуть-чуть температура поменяется, она к батарее приблизится <…> Они должны ощущать свободу. Они же не в тюрьме сидят», — подытожил Юрий Дмитриевич.

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