В Саратовской области задержали двоих мужчин за попытку диверсии на ж/д путях

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Рита Миронова
Рита Миронова 44

Подозреваемые планировали совершить теракт за денежное вознаграждение.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov; УФСБ России по Саратовской области; 5-tv.ru

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В Саратовской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железнодорожных путях. Об этом сообщила пресс-служба Приволжского линейного управления МВД России на транспорте.

Диверсанты подожгли релейные шкафы на перегоне Зоринский — Трофимовский-2 Ленинского района. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть от работников железной дороги.

В пресс-службе ведомства рассказали, что в результате поджога полностью выгорели приборы сигнализации, централизации и блокировки. Однако происшествие не повлияло на движение поездов.

Подозреваемые задержаны: ими оказались 55-летний и 42-летний мужчины. Первый ранее неоднократно был судим. На допросе он рассказал, что захотел устроить поджог, чтобы заработать деньги. Ссылку на такую подработку ему якобы прислал бывший сокамерник, а второго подозреваемого он взял как сообщника. В отношении обоих мужчин возбуждены уголовные дела, согласно которым им грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ предотвратила диверсию на участке Свердловской ж/д дороги в Юрге.

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