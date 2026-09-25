«Живой процесс»: почему Марк Богатырев не устал годами играть одну роль в театре

Актер Богатырев: в роли Мелехова в спектакле «Тихий Дон» можно расти до старости

Актер Марк Богатырев не разделяет работу в театре и кино на более и менее важную. У каждой стороны творческого процесса — свои преимущества, и они скорее дополняют друг друга, чем противостоят. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на открытии 12-го сезона Московского государственного академического театра (МГАТ) «Русская песня». Начался сезон со спектакля «Тихий Дон», в котором Богатырев играет вместе с бывшей женой Татьяной Арнтгольц — Григория Мелехова и Аксинью Астахову.

«Театр — это более живой процесс, там люди обмениваются энергетикой, артисты со зрителем, зрители с артистами. А кино — более такой результативный, что ли, вид творчества, потому что там сразу ты не можешь почувствовать какую-то обратную связь, но потом зато это дает тебе возможность влиять на более большую аудиторию», — отметил актер.

По словам Богатырева, съемки в фильмах и сериалах помогают артистам получить известность, которая в свою очередь потом привлечет публику в театр. Что же касается работы на сцене, несмотря на бесконечные повторения одного репертуара, актер не чувствует усталости от ролей.

«Тихий Дон» — один из самых популярных спектаклей театра «Русская песня». Премьера состоялась в 2023 году, и по сей день зрители всех возрастов охотно приходят на показы. Труппа выступает с этой постановкой в двух составах, и скорее всего, она еще долго будет в репертуаре. Как подчеркнул Марк Богатырев, он не устал от роли Мелехова, наоборот, он видит в ней свое профессиональное развитие.

«Мне кажется, это такой материал, в котором можно расти годами. В нем столько поворотов, каких-то сложных вообще человеческих взаимоотношений и подводных камней, что можно в этом расти и до старости… Для меня это всегда сложный выход на сцену, потому что это сложная роль. И в ней можно еще развиваться очень долго», — заключил артист.

Ранее в интервью 5-tv.ru Богатырев впервые поделился личным — высказался о своем разводе с Татьяной Арнтгольц. Несмотря на расставание, звезды смогли не только сохранить дружеские отношения ради общего сына, но и продолжить совместную работу в «Тихом Доне».

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