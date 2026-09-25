Два человека погибли в результате крушения одномоторного самолета в Калифорнии

Los Angeles Times: два человека погибли при крушении самолета в Калифорнии

Одномоторный самолет Aeronca 7AC Champion потерпел крушение в американском городе Хеспирия, штат Калифорния, погибли два человека. Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел около 9:45 по местному времени (19:45 по московскому. — Прим. ред.) в районе Саммит-Вэлли-роуд и Мейпл-авеню, примерно в двух милях от аэропорта Хеспирия. По словам представителя пожарной службы округа Сан-Бернардино Криса Пратера, самолет упал в малонаселенной местности, врезавшись носовой частью в землю.

Пожара после падения не возникло. Прибывшие на место аварии сотрудники экстренных служб обнаружили обоих погибших внутри воздушного судна. Личности жертв пока не раскрываются.

По данным свидетелей, самолет перед падением снижался по спирали. Аэропорт Хеспирия, расположенный неподалеку, не имеет диспетчерской вышки. Пока неизвестно, взлетело ли судно из этого аэровокзала, или падение произошло во время снижения.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) проводят расследование, причина катастрофы пока не установлена.

Aeronca 7AC Champion — классический двухместный высокоплан с хвостовым колесом, предназначенный для простых и экономичных полетов. Максимальная скорость самолета составляет около 95 миль в час.

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