На Кубани 15-летнего подростка обвинили в убийстве отца

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 21 0

Фигурант дела признал вину.

Подросток напал на отца с ножом в Краснодарском крае

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В Краснодарском крае 15-летнему подростку предъявили обвинение в убийстве отца. Об этом сообщили в Следственном комитете России по региону.

По версии следствия, вечером 20 сентября 2026 года юноша находился вместе с отцом в одном из домов СНТ города Славянск-на-Кубани. Между ними произошла ссора на бытовой почве, после чего подросток, как считают следователи, нанес мужчине несколько ударов ножом в область шеи, груди и живота.

Telegram/СУ СКР по Краснодарскому краю/kubansledcom

После произошедшего несовершеннолетний скрылся с места происшествия. На следующий день его местонахождение установили сотрудники следственного отдела совместно с оперативниками, после чего подростка задержали.

В ходе допроса обвиняемый признал вину. Следователи также провели проверку показаний на месте с его участием, где он продемонстрировал обстоятельства произошедшего.

Суд избрал подростку меру пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается проведение следственных действий и назначены необходимые экспертизы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о матери, которая нанесла ножевые ранения троим детям младше пяти лет. По данным заместителя комиссара полиции, инцедент произошел на бытовой почве. 

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