Актера «Бандитского Петербурга» Тарабукина ждет суд по подозрению в пьяной езде

В Петербурге будут судить актера Михаила Тарабукина, широко известного публике по сериалу «Бандитский Петербург» и другим популярным сериалам. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, артисту придется объяснить закону, почему он отказался проходить освидетельствование ГИБДД на состояние опьянения.

Согласно протоколу, Тарабукина поймали за рулем Mercedes-Benz с признаками алкогольного опьянения. Актера выдавал запах, несвязная речь и неустойчивость в движениях. Проходить проверку на алкогольное опьянение Тарабукин отказался, также не стал давать пояснений и подписывать протокол.

Дело об административном правонарушении направлено в суд. Теперь актеру предстоит объяснить мировому судье причину своего отказа. За данное правонарушение Тарабукину грозит штраф и лишение водительских прав.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет осужденный Михаил Ефремов в колонии. Актера приговорили к семи с половиной годам лишения свободы после ДТП в июне 2020 года. Тогда Ефремов сел за руль пьяным и врезался в автомобиль, водитель которого скончался.