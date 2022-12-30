Там режим: как живет осужденный Михаил Ефремов в колонии

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 39

Певец Сукачев рассказал, как актер Ефремов живет в колонии

Там режим: как живет осужденный Михаил Ефремов в колонии

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Актер, отбывающий наказание за смертельное ДТП, активно участвует в конкурсах среди заключенных.

Певец Гарик Сукачев близко общался с актером Михаилом Ефремовым. Однако после того, как артиста «Современника» осудили за смертельное ДТП, музыкант не разговаривал с другом по телефону, а также не писал письма.

По словам Сукачева, он принципиально не пишет своему товарищу в колонию. При этом певец навещал Ефремова весной и узнал, что тот ведет достаточно активную жизнь.

«Жизнь у Михаила Ефремова довольно наполненная, он победил не в одном конкурсе среди заключенных. Он снял короткометражку „Евангелие от Федора“. В начале лета мы с Василием Мищенко и Михаилом Горевым были у Миши. Он показал свои киноработы. Сейчас, насколько я знаю, он делает какие-то театральные инсталляции. Собираюсь к нему поехать, там точно узнаю какие», — цитирует Сукачева «Известия».

Также, по словам певца, администрация исправительного учреждения и другие осужденные с уважением относятся к актеру. Несмотря на это, близкие друзья и родственники надеются, что приговор Михаила Ефремова удастся пересмотреть и срок наказания будет снижен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Ефремов отбывает наказание в Белгородской области. Он попал за решетку в 2020 году.

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