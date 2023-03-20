«Бизнесмены играют вдолгую»: бизнес-коуч рассказала, как стать богатым

Бизнес-коуч Стороженко рассказала секреты, как добиться благосостояния.

Психолог, бизнес-коуч, основатель «Международного института коуч-менеджмента», кандидат психологических наук Галина Стороженко рассказала о секретах того, как добиться благосостояния. Ее слова приводит aif.ru.

Стороженко считает, что деньги — не зло, и быть богатым — не стыдно. Однако ставить материальные ценности превыше всего тоже не стоит. Она говорит, что установка на то, что наше богатство, как и счастье, зависит от нас самих, — правдива.

«Перекос в денежном мышлении к добру не приведет, ведь финансы не являются самоцелью, а лишь служат средством для комфортной интересной жизни, а также являются способом реализовать полезные для себя и других желания и мечты», — предупреждает эксперт.

Денежное мышление

«Один, два и даже десять дипломов о высшем образовании — еще не гарантия, что вы будете успешны, хотя учиться, конечно, надо. Но чтобы зарабатывать на знаниях, преодолеть любые турбулентности и кризисы, нужно обладать денежным мышлением», — говорит Стороженко.

Для того, чтобы развить в себе такой талант надо работать надо со 100% отдачей. Для этого понадобится:

проработка негативных установок, которые заложили в нас семья, социум и культура. Именно с этого начинают свой путь на пути к благосостоянию. Дальше идет в приоритете: улучшение техники, навыков и опыта. Быть свободным от предрассудков трудно, и тут, возможно, понадобится помощь профессионалов.

важно изучить финансовую грамотность и развивать критическое мышление, которые могут объективно судить о реальности и делать на основе анализа личные цели и финансовые стратегии.

Эти навыки желательны для того, чтобы грамотно приумножать свои накопления и выбирать объекты для вложений, развития, открытия бизнеса и создавать финансовую подушку. Важно уметь грамотно планировать и распределить средства.

«Богатый человек тратит меньше, чем зарабатывает», — говорит бизнес-коуч.

Эксперт считает, что нужно действовать. Ведь главное препятствие на пути к успеху — это инертность и отсутствие какой-либо деятельности по достижению к цели. Здесь причины самые типичные: страх, лень, комплекс самозванца, в развитии которого виновата неуверенность в себе. Далеко не всегда у человека есть внутренняя сила и ресурс, чтобы преодолеть все преграды самостоятельно.

Лекарство от страха

Есть несколько упражнений, чтобы побороть страх. Во-первых, надо избавиться от страха потерять работу из-за боязни лишиться стабильности. Тем, кто хочет большего, но боится лишиться той самой «стабильности», эксперт советует попробовать две полезные практики:

Берите ручку и бумагу и пишите сочинение от первого лица в настоящем времени. Вопрос такой: «Я потерял работу (название организации) и больше не работаю (ваша профессия и должность). Что я теперь буду делать?»

Следует написать как минимум 50 умений, начиная с профильных навыков и заканчивая любыми другими. Это могут быть услуги няни или услуги по походу в магазин. Таким образом, можно освободиться от страхов, что потеряв работу, можно умереть с голода. После этой практики люди могу смело пойти и попросить прибавку к зарплате или вообще найти место лучше, чем прежнее.

Переформатирование

Если вы замечаете у себя негативные мысли о работе, то активируйте слово «Стоп!». Такое осознание помогает остановить поток негативных мыслей. Сначала это будет сложно, так как будет ощущение, что мысли сами по себе формируют негативный контекст. А потом все чаще и чаще придет осознавание того, что вы смогли взять негатив под контроль, поймали плохую мысль «за хвост» и можете не только останавливать, но даже предугадывать процесс внутренней критики. Во-вторвых, надо уметь переформулировать негативную мысль в позитивную.

Главные стратегии

Эксперт говорит, что нет одного-единственного пути к финансовому благополучию. Каждому подходит свое. По мнению эксперта, есть три главные стратегии:

Работа по найму. Некоторые считают, что, работая на дядю, не разбогатеешь. Однако, если ориентироваться на карьер

Предпринимательство. Несмотря на то, что эта стратегия более рискованная, поэтому ее следует выбирать тем людям, у которых всегда крутятся новые идеи, как и где заработать. Этот выбор дает немалые возможности. Особенно в кризис.

Предприниматель, который обладает денежным мышлением, всегда знает, что есть новые ниши, в которые можно прийти со своим бизнесом. Такой человек старается быть гибким, подвижным, искать альтернативы, брать ответственность на себя, развиваться и учиться постоянно.

«Предприниматель без денежного мышления в кризис 2023 просто избавляется от своего бизнеса за бесценок», — говорит бизнес-коуч.

Инвестирование. Рисковые предприниматели выбирают акции, криптовалюту

«Эти люди выигрывают, потому что находятся на одной волне со временем — развивают новые отрасли, перспективные идеи. Более осторожные бизнесмены играют вдолгую — инвестируют, например, в недвижимость, драгметаллы, стабильные ресурсы», — говорит эксперт.

Все три стратегии — абсолютно рабочие, но только для тех, кто свободен от негативных установок по отношению к бизнесу и готов действовать.

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