«Бизнесмены играют вдолгую»: бизнес-коуч рассказала, как стать богатым
Психолог и бизнес-коуч Стороженко: денежное мышление и бесстрашие помогут стать богатым
Фото: www.globallookpress.com / Sonja Krebs
Бизнес-коуч Стороженко рассказала секреты, как добиться благосостояния.
Психолог, бизнес-коуч, основатель «Международного института коуч-менеджмента», кандидат психологических наук Галина Стороженко рассказала о секретах того, как добиться благосостояния. Ее слова приводит aif.ru.
Стороженко считает, что деньги — не зло, и быть богатым — не стыдно. Однако ставить материальные ценности превыше всего тоже не стоит. Она говорит, что установка на то, что наше богатство, как и счастье, зависит от нас самих, — правдива.
«Перекос в денежном мышлении к добру не приведет, ведь финансы не являются самоцелью, а лишь служат средством для комфортной интересной жизни, а также являются способом реализовать полезные для себя и других желания и мечты», — предупреждает эксперт.
Денежное мышление
«Один, два и даже десять дипломов о высшем образовании — еще не гарантия, что вы будете успешны, хотя учиться, конечно, надо. Но чтобы зарабатывать на знаниях, преодолеть любые турбулентности и кризисы, нужно обладать денежным мышлением», — говорит Стороженко.
Для того, чтобы развить в себе такой талант надо работать надо со 100% отдачей. Для этого понадобится:
- проработка негативных установок, которые заложили в нас семья, социум и культура. Именно с этого начинают свой путь на пути к благосостоянию. Дальше идет в приоритете: улучшение техники, навыков и опыта. Быть свободным от предрассудков трудно, и тут, возможно, понадобится помощь профессионалов.
- важно изучить финансовую грамотность и развивать критическое мышление, которые могут объективно судить о реальности и делать на основе анализа личные цели и финансовые стратегии.
Эти навыки желательны для того, чтобы грамотно приумножать свои накопления и выбирать объекты для вложений, развития, открытия бизнеса и создавать финансовую подушку. Важно уметь грамотно планировать и распределить средства.
«Богатый человек тратит меньше, чем зарабатывает», — говорит бизнес-коуч.
Эксперт считает, что нужно действовать. Ведь главное препятствие на пути к успеху — это инертность и отсутствие какой-либо деятельности по достижению к цели. Здесь причины самые типичные: страх, лень, комплекс самозванца, в развитии которого виновата неуверенность в себе. Далеко не всегда у человека есть внутренняя сила и ресурс, чтобы преодолеть все преграды самостоятельно.
Лекарство от страха
Есть несколько упражнений, чтобы побороть страх. Во-первых, надо избавиться от страха потерять работу из-за боязни лишиться стабильности. Тем, кто хочет большего, но боится лишиться той самой «стабильности», эксперт советует попробовать две полезные практики:
Берите ручку и бумагу и пишите сочинение от первого лица в настоящем времени. Вопрос такой: «Я потерял работу (название организации) и больше не работаю (ваша профессия и должность). Что я теперь буду делать?»
Следует написать как минимум 50 умений, начиная с профильных навыков и заканчивая любыми другими. Это могут быть услуги няни или услуги по походу в магазин. Таким образом, можно освободиться от страхов, что потеряв работу, можно умереть с голода. После этой практики люди могу смело пойти и попросить прибавку к зарплате или вообще найти место лучше, чем прежнее.
Переформатирование
Если вы замечаете у себя негативные мысли о работе, то активируйте слово «Стоп!». Такое осознание помогает остановить поток негативных мыслей. Сначала это будет сложно, так как будет ощущение, что мысли сами по себе формируют негативный контекст. А потом все чаще и чаще придет осознавание того, что вы смогли взять негатив под контроль, поймали плохую мысль «за хвост» и можете не только останавливать, но даже предугадывать процесс внутренней критики. Во-вторвых, надо уметь переформулировать негативную мысль в позитивную.
Главные стратегии
Эксперт говорит, что нет одного-единственного пути к финансовому благополучию. Каждому подходит свое. По мнению эксперта, есть три главные стратегии:
- Работа по найму. Некоторые считают, что, работая на дядю, не разбогатеешь. Однако, если ориентироваться на карьеру, то рано или поздно можно прийти к успеху и вырасти в должности.
- Предпринимательство. Несмотря на то, что эта стратегия более рискованная, поэтому ее следует выбирать тем людям, у которых всегда крутятся новые идеи, как и где заработать. Этот выбор дает немалые возможности. Особенно в кризис.
Предприниматель, который обладает денежным мышлением, всегда знает, что есть новые ниши, в которые можно прийти со своим бизнесом. Такой человек старается быть гибким, подвижным, искать альтернативы, брать ответственность на себя, развиваться и учиться постоянно.
«Предприниматель без денежного мышления в кризис 2023 просто избавляется от своего бизнеса за бесценок», — говорит бизнес-коуч.
- Инвестирование. Рисковые предприниматели выбирают акции, криптовалюту и стартапы.
«Эти люди выигрывают, потому что находятся на одной волне со временем — развивают новые отрасли, перспективные идеи. Более осторожные бизнесмены играют вдолгую — инвестируют, например, в недвижимость, драгметаллы, стабильные ресурсы», — говорит эксперт.
Все три стратегии — абсолютно рабочие, но только для тех, кто свободен от негативных установок по отношению к бизнесу и готов действовать.
Ранее 5-tv.ru писал о том, какой неожиданный продукт способен вызвать болезни суставов.
Читайте также
48%
0.19 81.46
0.32
Нашли ошибку?