Назван неожиданный продукт, способный вызвать болезни суставов

Специалисты рекомендуют ограничить потребление любимой сладости, если здоровье начало подводить.

Заболевания суставов возникают на фоне избыточного накопления мочевой кислоты. Она накапливается в виде острых кристаллов, которые вызывают боли, продолжающиеся от нескольких недель до месяцев. Если в рацион добавить некоторые продукты, то развития подагры и других суставных заболеваний можно избежать. В частности, рекомендуют ограничить потребление фруктозы, так как она влияет на накопление мочевой кислоты. Об этом сообщает LIVE24.

Большое количество фруктозы есть в натуральном меде, который принято считать народным антибактериальным и противовирусным средством. Однако переизбыток меда в ежедневном рационе приводит к опасным последствиям для здоровья.

«Если вы время от времени едите мед, в этом нет ничего плохого, но постарайтесь свести употребление продуктов с высоким содержанием фруктозы к минимуму», — говорят специалисты.

Распадаясь в организме, фруктоза образует пуриновые соединения. которые повышают уровень мочевой кислоты. Помимо меда, пурины есть и в алкогольных напитках, некоторых видах рыбы и морепродуктах: анчоусы, сельдь, сардины, мидии, форель, треска и морские гребешки, а также в некоторых видах мяса: бекон, индейка, телятина, оленина и субпродукты.

В последние годы количество людей, болеющих подагрой, увеличивается. Ученые считают, что это связано с рационом и образом жизни многих людей. Все-таки сидячая работа, перекусы фаст-фудом и другими подобными продуктами, а также любовь к газированным напиткам плохо влияет на здоровье.

В первую очередь подагра влияет на суставы, которые соединяют пальцы ног со стопой. При прогрессии заболевания, болевые ощущения возникают в суставах мелких пальцев ног, в лодыжках или коленях.

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