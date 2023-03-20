МВД сообщило о ликвидации крупной финансовой пирамиды в России

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Общий ущерб, нанесенный злоумышленниками, составил десятки миллионов рублей.

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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На заседании коллегии МВД России сообщили о ликвидации крупной финансовой пирамиды. Двое организаторов и четверо активных участников группы задержаны, ущерб от их действий превысил 50 миллионов рублей.

Злоумышленники оборудовали кол-центр и провели рекламную кампанию в сети. Они убеждали людей вкладывать деньги в якобы высокодоходные проекты.

Это гостиницы, рестораны, производственные линии и даже конструкторские бюро, выпускающие продукцию оборонного назначения. На самом же деле никаких инвестиций не производилось, выплаты вкладчикам какое-то время делались за счет средств новых клиентов, а затем прекращались. По фактам мошенничества возбуждено более 80 уголовных дел.

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