Лантратова заявила о демократичности выборов в России

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 38 0

Уполномоченный по правам человека подчеркнула роль Центральной избирательной комиссии в организации избирательного процесса.

Лантратова заявила об открытом проведении выборов в Госдуму

Фото: Пресс-служба Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что выборы депутатов Государственной думы проходят открыто и демократично, несмотря на попытки оказать давление на страну. Об этом она сказала во время посещения ситуационного центра по общественному наблюдению за выборами в Госдуму на площадке Общественной палаты РФ. Ее слова привело РИА Новости.

Лантратова отметила, что Россия столкнулась с попытками сорвать выборы и внешним давлением. Она также подчеркнула роль Центральной избирательной комиссии в организации избирательного процесса.

«Наша страна не просто выстояла и устояла, а продолжает развиваться. У нас выборы проходят открыто, демократично. <…> И здесь я хочу, конечно, отметить большую роль Центральной избирательной комиссии», — добавила омбудсмен.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Голосование проходит в течение трех дней и завершится 20 сентября. В единый день голосования 2026 года планируется распределить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в одном из госпиталей ЛНР организовали избирательный участок для военнослужащих ВС РФ, которые проходят лечение после ранений, полученных в зоне СВО. Бойцы смогли проголосовать в третий день выборов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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