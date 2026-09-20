Лантратова заявила о демократичности выборов в России

Уполномоченный по правам человека подчеркнула роль Центральной избирательной комиссии в организации избирательного процесса.
Фото: Пресс-служба Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что выборы депутатов Государственной думы проходят открыто и демократично, несмотря на попытки оказать давление на страну. Об этом она сказала во время посещения ситуационного центра по общественному наблюдению за выборами в Госдуму на площадке Общественной палаты РФ. Ее слова привело РИА Новости.
Лантратова отметила, что Россия столкнулась с попытками сорвать выборы и внешним давлением. Она также подчеркнула роль Центральной избирательной комиссии в организации избирательного процесса.
«Наша страна не просто выстояла и устояла, а продолжает развиваться. У нас выборы проходят открыто, демократично. <…> И здесь я хочу, конечно, отметить большую роль Центральной избирательной комиссии», — добавила омбудсмен.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Голосование проходит в течение трех дней и завершится 20 сентября. В единый день голосования 2026 года планируется распределить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в одном из госпиталей ЛНР организовали избирательный участок для военнослужащих ВС РФ, которые проходят лечение после ранений, полученных в зоне СВО. Бойцы смогли проголосовать в третий день выборов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 20 сент
- Памфилова: избирательную инфраструктуру РФ атаковали более тысячи раз
- 20 сент
- Памфилова назвала вброс бюллетеней на участке в Марий Эл вопиющим по наглости
- 20 сент
- Явка на выборах в Государственную думу превысила 50%
- 20 сент
- В госпитале в ЛНР организовали голосование для военнослужащих
- 20 сент
- На Камчатке и Чукотке завершилось голосование на выборах депутатов Госдумы
- 20 сент
- В ЦИК заявили о «русофобском настроении» среди жителей стран Балтии
- 20 сент
- Памфилова сочла термин «недружественные» слишком мягким для ряда стран
- 20 сент
- «По всем уровням»: Элла Памфилова рассказала о ходе голосования
- 20 сент
- Член участковой избирательной комиссии погиб в Херсонской области при атаке БПЛА
- 20 сент
- Явка на выборах в Госдуму в Москве составила 40,2%
Читайте также
55%
Нашли ошибку?