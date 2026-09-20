Явка на выборах в Государственную думу превысила 50%

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 73 0

Уже более 3,5 миллионов россиян проголосовали онлайн при помощи платформы ДЭГ.

Явка на выборах в Государственную думу превысила 50%

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва в России превысила 50%. Информация следует из данных, представленных на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.

«Ход голосования по федеральному округу — 50,73%», — говорится на сайте.

Голосование на выборах в нижнюю палату парламента и других совмещенных с ними кампаниях началось 18 сентября. Воскресенье, 20 сентября, стало заключительным днем работы избирательных участков.

В рамках единого дня голосования 2026 года в России проходит более 2,2 тысячи избирательных кампаний различного уровня. По итогам выборов предстоит распределить около 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что голосование на выборах в Госдуму завершится на всей территории России к 21:00 по московскому времени 20 сентября. После закрытия всех избирательных участков будут опубликованы первые предварительные итоги. Последними завершат работу участки в Калининградской области — они закроются в 20:00 по местному времени. После этого начнется обработка и подсчет голосов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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