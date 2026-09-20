Явка на выборах в Государственную думу превысила 50%

Уже более 3,5 миллионов россиян проголосовали онлайн при помощи платформы ДЭГ.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва в России превысила 50%. Информация следует из данных, представленных на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.
«Ход голосования по федеральному округу — 50,73%», — говорится на сайте.
Голосование на выборах в нижнюю палату парламента и других совмещенных с ними кампаниях началось 18 сентября. Воскресенье, 20 сентября, стало заключительным днем работы избирательных участков.
В рамках единого дня голосования 2026 года в России проходит более 2,2 тысячи избирательных кампаний различного уровня. По итогам выборов предстоит распределить около 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что голосование на выборах в Госдуму завершится на всей территории России к 21:00 по московскому времени 20 сентября. После закрытия всех избирательных участков будут опубликованы первые предварительные итоги. Последними завершат работу участки в Калининградской области — они закроются в 20:00 по местному времени. После этого начнется обработка и подсчет голосов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 20 сент
- Памфилова: избирательную инфраструктуру РФ атаковали более тысячи раз
- 20 сент
- Памфилова назвала вброс бюллетеней на участке в Марий Эл вопиющим по наглости
- 20 сент
- Лантратова заявила о демократичности выборов в России
- 20 сент
- В госпитале в ЛНР организовали голосование для военнослужащих
- 20 сент
- На Камчатке и Чукотке завершилось голосование на выборах депутатов Госдумы
- 20 сент
- В ЦИК заявили о «русофобском настроении» среди жителей стран Балтии
- 20 сент
- Памфилова сочла термин «недружественные» слишком мягким для ряда стран
- 20 сент
- «По всем уровням»: Элла Памфилова рассказала о ходе голосования
- 20 сент
- Член участковой избирательной комиссии погиб в Херсонской области при атаке БПЛА
- 20 сент
- Явка на выборах в Госдуму в Москве составила 40,2%
Читайте также
55%
Нашли ошибку?