Меняйло переизбрали главой Северной Осетии на второй срок

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 19 0

За его кандидатуру проголосовал 61 депутат регионального парламента.

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Депутаты парламента Республики Северная Осетия — Алания 20 сентября избрали Сергея Меняйло руководителем региона на второй срок. Заседание транслировалось на сайте законодательного органа республики.

Меняйло получил 61 голос. Двух других претендентов на должность главы региона в общей сложности поддержали пять парламентариев.

После оглашения итогов голосования переизбранный руководитель Северной Осетии принес присягу народу республики.

Президент России Владимир Путин 27 августа представил региональному парламенту трех кандидатов. Помимо занимавшего пост главы РСО–Алания и секретаря местного отделения «Единой России» Сергея Меняйло, в список вошли заместитель генерального директора ООО «Селенгауголь» Олег Варнавин и депутат парламента республики, директор Театра имени Владимира Тхапсаева Чермен Дудати.

По итогам рассмотрения представленных кандидатур большинство голосов получил Меняйло.

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