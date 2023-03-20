В Норвегии заявили, что Украина уже получила танки Leopard 2

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Минобороны Норвегии сообщило, что Украина уже получила танки Leopard 2

В Норвегии заявили, что Украина уже получила танки Leopard 2

Фото: Mohssen Assanimoghaddam / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Сообщается, что украинские экипажи бронемашин приступили к обучению.

В Минобороны Норвегии сообщили, что Украина уже получила от них танки Leopard 2.

«Украина уже получила норвежские танки Leopard 2, идет обучение украинского персонала», — говорится в Twitter военного ведомства.

К публикации прикреплена фотография танка Leopard 2, выезжающего из украинского военно-транспортного самолета.

В конце февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что первая партия танков Leopard 2 в количестве четырех машин уже находится на территории Украины. Премьер отметил, что Варшава в ближайшее время перешлет новую партию танков и призвал Евросоюз и НАТО «сделать то же самое».

Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере 350 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для установок HIMARS и БМП Bradley, ракеты HARM, противотанковое оружие, лодки и прочее снаряжение.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в США назвали британский танк Challenger 2 бесполезным для Украины.

+4° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
77.24
0.64 82.37
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на 20 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

22:35
МВД сообщило о ликвидации крупной финансовой пирамиды в России
22:19
Загадочный конверт: в деле об убийстве Энди Картрайта всплыли новые подробности
22:04
В Норвегии заявили, что Украина уже получила танки Leopard 2
21:49
В Кремле завершились неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина
21:30
«Вынужденные обстоятельства»: сексолог объяснила, когда можно простить измену
21:12
Бегут, бросая технику и раненых: атака ВСУ на запорожском направлении захлебнулась

Сейчас читают

Как выглядит сейчас могила Владимира Этуша
Китаю дальше всех удалось продвинуть идею переговоров России и Украины
Ваня Дмитриенко чуть не сжег квартиру
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео