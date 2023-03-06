В США назвали британский танк Challenger 2 бесполезным для Украины

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 12

Military Watch: ВСУ не смогут эффективно использовать танк Challenger 2 из-за недостатков

В США назвали британский танк Challenger 2 бесполезным для Украины

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Первые машины должны прибыть в зону спецоперации в середине апреля, однако целесообразность их использования до сих пор обсуждается.

Несмотря на очень мощную броню, британские танки Challenger 2 не смогут серьезно помочь украинской армии на поле боя из-за многочисленных недостатков. Об этом пишет американский журнал Military Watch.

Издание уточняет, что первые Challenger 2 должны появиться на Украине в середине апреля, однако пригодность этих танков для Вооруженных сил Украины (ВСУ) до сих пор оспаривается. Все дело в нескольких особенностях британских бронемашин, которые ограничивают их эффективность на украинском фронте, говорится в статье.

В частности, в Challenger 2 до сих пор используется нарезное орудие в отличие от современных западных и российских танков, где установлены гладкоствольные пушки. Устаревший тип орудия значительно снижает мощность и точность огня и ограничивает совместимость с боеприпасами других западных танках, таких как Leopard 2. Кроме того, для Challenger 2 не существует осколочных снарядов, что снижает его эффективность в борьбе с пехотой.

Кроме того, на британских танках установлены тепловизоры первого поколения, которые намного уступают даже тем, что установлены на модернизированных советских танках, не говоря уже о топовых российских Т-90М, оснащенных тепловизионными прицелами третьего поколения.

«Что же касается защиты, несмотря на прекрасно бронированную башню, корпус Challenger 2 представляет собой простую стальную броню без композитов или динамической защиты. Это плохо сочетается с отсутствием вышибных панелей или взрывостойких люков для боеприпасов: получается, что одно-единственное попадание может привести к катастрофической детонации», — констатируют авторы статьи.

Наконец, вызывает вопросы высокие потребности в техобслуживании Challenger 2 и способности украинской армии поддерживать их эксплуатацию, заключает издание.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что почему российским военным не составит труда уничтожить немецкие танки Leopard.

Тема:
Спецоперация
6 мар
Главком ВСУ Залужный решил держаться за Артемовск «до последнего украинца»
6 мар
Как российские военные зачищают Артемовск от ВСУ: видео с передовой
6 мар
Путин поддержал идею проекта по созданию «паспорта семьи мобилизованного»
6 мар
Новый Дебальцевский котел: сколько солдат ВСУ осталось в Артемовске
6 мар
В Минобороны рассказали о достижениях ВС РФ на донецком направлении
6 мар
Армия России уничтожила два украинских истребителя Су-27 и МиГ-29
6 мар
В России предпримут меры по недопущению терактов, подобных брянскому
6 мар
Экс-глава Минобороны Болгарии рассказал о схеме закупок оружия для Украины
6 мар
ВСУ обстреляли приграничный район в Курской области
6 мар
Удар по ангару ВСУ новейшим российским высокоточным боеприпасом сняли на видео
-2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
75.47
0.01 80.24
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на 6 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

17:42
Какие цветы подарить девушке на 8 Марта, чтобы ее удивить
17:41
В США назвали британский танк Challenger 2 бесполезным для Украины
17:31
Тяжести, коты и алкоголь: какие правила нарушила Ольга Орлова после родов
17:24
Главком ВСУ Залужный решил держаться за Артемовск «до последнего украинца»
17:12
Генпрокуратура РФ признала деятельность Transparеncy International нежелательной
17:00
Сергей Шойгу проверил ход восстановления Мариуполя

Сейчас читают

Анита Цой тайно крестилась в центре Москвы
Политолог Брутер: при президентстве Трампа отношения между РФ и США ухудшились
Психолог объяснил, что Костомарова ждет долгое и тяжелое восстановление
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица