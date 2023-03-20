США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 350 миллионов долларов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Блинкен: США выделили новый пакет военной помощи Украине на 350 миллионов долларов

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 350 миллионов долларов

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Madis Veltman

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В очередной партии оружия — боеприпасы для установок HIMARS и БМП Bradley.

США выделяют новый пакет военной помощи Киеву в размере 350 миллионов долларов. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Сегодня я авторизую 34-е выделение оружия и снаряжения США Украине объемом 350 миллионов долларов», — говорится в заявлении Блинкена на сайте Госдепа.

Уточняется, что в новый пакет войдут боеприпасы для установок HIMARS и БМП Bradley, ракеты HARM, противотанковое оружие, лодки и прочее снаряжение.

Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина получит новую военную помощь от стран-членов НАТО и их союзников. По его словам, очередные партии оружия Киеву передадут Канада, Германия, Франция, Дания, Эстония. Речь идет об амуниции, боеприпасах, танках и артиллерии. Также Зеленский заявил о достигнутой со Швецией договоренности по 155-миллиметровым самоходным артиллерийским установкам Archer.

При этом на днях The New York Times со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщила, что украинцы в боях за Артемовск тратят огромное количество снарядов, в связи с чем Пентагон призвал Киев снизить интенсивность боев. По словам одного из собеседников издания, запасов НАТО уже не хватает для удовлетворения запросов Зеленского.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, командующий ВВС Украины пожаловался, что его лучшие пилоты гибнут в ожидании американских F-16.

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