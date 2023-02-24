Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что танки Leopard уже на территории Украины.

Первую партию из четырех танков Leopard 2А4 передали Украине. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Киеве.

«Сегодня Польша хочет, как первая европейская страна, символически передать первые четыре польские Leopard 2А4», — сказал политик и вручил Владимиру Зеленскому бумаги.

Премьер отметил, что Варшава в ближайшее время перешлет новую партию танков и призвал Евросоюз и НАТО «сделать то же самое».

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Leopard уже на территории Украины.

Правительство Германии под натиском Евросоюза и НАТО заявило, что передаст ВСУ танки Leopard 2 и разрешило поставки немецких танков другим странам, у которых они есть.

Польша обещала отправить 14 танков этой модели, отметив, что поставки намечены уже на март. До этого она уже передала Украине около 250 танков Т-72.

В Штатах заявили, что танки Abrams бесполезны на Украине

США же объявили, что отправят батальонный комплекс — 31 единицу современных боевых машин Abrams собственного производства. Вашингтон отметил, что поставки займут много месяцев.

Иностранные СМИ пишут, что Украина должна победить Россию на поле боя, поэтому они помогают увеличивать вооружение и технику на поле боя. Кремль уже многократно говорил, что такая военная помощь не предвещает Украине ничего хорошего, а только усугубляет конфликт.

Министр иностранных дел России подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и обучением наемных силовиков в странах Европы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия уничтожила американское и польское вооружение в зоне СВО.