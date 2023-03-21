Учившая платить налоги блогер Митрошина задолжала государству 120 миллионов рублей

Одна из самых популярных русскоязычных интернет-знаменитостей оказалась фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов. В 2022 году она обещала начать работать «честно» и «в белую».

В отношении блогера Александры Митрошиной возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 120 миллионов рублей. Об этом сообщили в главке Следственного комитета РФ по Москве.

По версии следствия, Александра Митрошина пользовалась упрощенной системой налогообложения с октября 2020-го по май 2022 года. Ее доход от продажи онлайн-курсов значительно превысил допустимый лимит, однако она не перешла на общую систему налогообложения. Вместо этого блогер использовала аффилированные и контролируемые ею ИП, чтобы скрыть свой доход от государства.

«Тем самым Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов ну сумму свыше 120 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве, добавив, что провели обыски у девушки и связанных с ней лиц.

Александра Митрошина — одна из самых известных русскоязычных блогеров. На ее страницу в Instagram* подписаны более четырех миллионов пользователей. Интернет-знаменитость рекламировала и продавала онлайн-курсы по раскрутке блога. Любопытно, что в 2019 году она выпустила мини-курс «Легальное блогерство». С его помощью блогеры могли узнать, как зарабатывать и не нарушать закон, вести бухгалтерию и платить налоги.

При этом у государства ранее уже возникали претензии к деятельности Александры Митрошиной. В июне 2022 года ФНС вменила ей неуплату налогов на сумму в 200 миллионов рублей. Тогда блогер обещала все заплатить и впредь работать «честно» и «в белую».

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом громком финансовом деле с участием блогеров. Валерию Чекалину, известную как Лерчек, и ее мужа обвинили в уклонении от уплаты налогов на 300 с лишним миллионов рублей и отмывании денег.

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