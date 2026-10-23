Несколько человек погибли при стрельбе в церкви в Иордании

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 25 0

Инцидент произошел в провинции Эль-Карак.

Неизвестные открыли огонь в церкви в Иордании

Фото: www.globallookpress.com/Omar Alkalout

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В церкви в Иордании произошла стрельба, есть погибшие и раненые

Неизвестные вооруженные лица открыли огонь внутри одной из церквей в иорданской провинции Эль-Карак. В результате есть погибшие и раненые. Об этом сообщило государственное телевидение Иордании.

«Неизвестные вооруженные лица открыли огонь внутри одной из церквей в провинции Эль-Карак», — говорится в сообщении телеканала.

По данным телеканала, правоохранительные органы занимаются розыском причастных к стрельбе.

Министр по вопросам правительственной коммуникации Иордании заявил, что силовые ведомства расследуют произошедшее. Официальные сообщения с подробностями инцидента будут опубликованы после проверки информации.

Представитель правительства призвал граждан позволить правоохранительным органам провести необходимые мероприятия и получать информацию только из официальных источников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб и еще пятеро пострадали в результате стрельбы в городе Трапп недалеко от Парижа. По данным BFMTV, нападавший открыл огонь из автомобиля. Информации о состоянии раненых на данный момент нет. Подозреваемого задержали в коммуне Куаньер. Расследование взяла под контроль Национальная антитеррористическая прокуратура.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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