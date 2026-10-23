Легкие деньги обернулись задержанием: подростки устроили поджог на Кубани

Троих подростков задержали за поджог релейного шкафа на Кубани

Троих подростков в возрасте 15, 16 и 17 лет задержали в Краснодарском крае после поджога на железной дороге. Об этом сообщил глава Апшеронского района Кубани Алексей Передереев в своем канале в мессенджере МАКС.

По данным следствия, несовершеннолетние согласились повредить железнодорожное оборудование за обещанное вознаграждение.

По предварительной информации, подростки подожгли релейный шкаф. Никто не пострадал, однако подобные действия могли нарушить работу железнодорожной автоматики и создать угрозу безопасности людей.

Глава района призвал родителей объяснить детям, чем опасны предложения о легком заработке в интернете.

«Ребятам напоминаю: не соглашайтесь на такие задания, не выполняйте инструкции незнакомцев и не отправляйте им фото или видео. Сохраните переписку и сразу расскажите о сообщениях родителям или другому взрослому, которому доверяете», — написал глава района.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Краснодарском крае трое подростков подозреваются в попытке теракта на железной дороге. По данным следствия, молодые люди приобрели бутылку с горючей жидкостью. Вечером 24 сентября они вылили содержимое на релейный шкаф на участке железной дороги между станциями Горячий Ключ и Долина Очарования, а затем подожгли его.

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