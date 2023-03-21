Выхода нет: финская госкомпания планирует продолжить закупать газ у России

Ранее власти страны заявляли о намерении полностью отказаться от «голубого топлива» из РФ.

Финская госкомпания Gasum продолжит закупать газ у России, причем в долгосрочной перспективе. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация YLE.

В корпорации пояснили, что данное решение связано с договором между Gasum и «Газпром экспортом», который будет действовать до конца 2031 года. Документ обязывает финскую сторону платить за топливо при любых обстоятельствах. Если же корпорация прекратит закупки, у России есть право требовать возмещения убытков.

Всего с 2019 года финская компания закупила газа на сумму свыше 730 миллионов евро. В 2020-м поставки сократились на фоне пандемии почти на треть, но уже в следующем году вернулись к прежним показателям и составили 1,035 миллиарда кубометров.

После начала СВО власти Финляндии пытаются всеми способами уйти от российского газа. Так, Gasum заявляла, что закупает «голубое топливо» у других поставщиков по трубопроводу Balticconnector, который связывает страну с Эстонией и обеспечивает доступ к латвийским хранилищам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после трехмесячного перерыва Молдавия вновь начала закупать российский газ.