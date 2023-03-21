Турция частично возобновила транзит в Россию санкционных товаров

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Рита Миронова
Рита Миронова 36

Доставка грузов в Россию восстановлена с некоторыми ограничениями. В чем причина?

Турция частично возобновила транзит в Россию санкционных товаров

Фото: www.globallookpress.com / Ringo Chiu

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Турция частично возобновила транзит санкционной продукции в Россию, но с некоторыми ограничениями. Как пишет «Коммерсантъ», остались проблемы с реэкспортом товаров из США и Канады.

Президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская рассказала, что система оформления уже заработала с 17 марта.

«Хотя некоторые турки продолжают спекулировать на этой теме, говоря, что все сложно и очень индивидуально, соответственно, цена выше. На наши грузы мы оформили реэкспорт в пятницу», — объяснила Шленская.

Ранее в Турции начали останавливать транзит товаров в Россию. В парламенте страны сообщали, что это связаны с временными техническими проблемами. Однако останавливали именно санкционные товары. В связи с этим многие участники рынка предположили, что Турция прекратила транзит под давлением западных стран. Официально о запрете переправлять товары в Россию не сообщали, также таможенники не смогли назвать причину этого решения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Турции категорически отвергли вероятность поддержки санкций Запада против РФ.

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Турция частично возобновила транзит в Россию санкционных товаров

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