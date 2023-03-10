В Турции категорически отвергли вероятность поддержки санкций Запада против РФ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Депутат Йылма: Турция не член ЕС и не обязана применять санкции против России

В Турции категорически отвергли вероятность поддержки санкций Запада против РФ

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

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Политики объясняют задержки товаров исключительно техническими причинами.

Депутат парламента Турции, глава Партии инноваций Озтюрк Йылма в диалоге с «Известиями» прокомментировал ситуацию с ограничениями поставок из Турции в Россию. Он заметил, что это не могут быть какие-либо санкции, навязанные санкциями.

«Турция не член ЕС и не обязана применять санкции против России. Турция не стала бы никогда вводить санкции против РФ, так как это противоречит заявленному уровню двусторонних отношений», — отметил политик.

Политик предположил, что это могут быть временные технические проблемы, но никак не связанные с санкционной политикой.

Днем ранее глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин рассказал «Известиям», что в Турции начали останавливать транзит грузов, идущих в Россию. По его словам, речь идет о санкционных товарах, которые поставляли в страну по параллельным каналам.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему землетрясение в Турции вызовет потрясения для мировой экономики.

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