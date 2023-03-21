Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном

Великобритания намерена отправить украинской стороне боеприпасы с обедненным ураном. Об этом заявила заместитель министра обороны страны Аннабель Голди в ответ на запрос на сайте британского парламента.

«Наряду с предоставлением Украине эскадрона боевых танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на Украине уже применяли химические боеприпасы. Еще в начале марта в ДНР сообщили об очередном их использовании со стороны националистов Незалежной. В тот раз химоружие применяли на артемовском и донецком направлениях. Также до этого появлялась информация, что ВСУ использовали неизвестное отравляющее вещество под Угледаром. Химикаты боевики сбросили с беспилотника.

К слову, старший сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что США хотят совершить провокацию с применением сверхтоксичных отравляющих газов. На данный момент Вашингтон разрабатывает этот план на своих заводах.

При этом токсичная операция в будущем может быть реализована как на Украине, так и в других государствах. Например, в Молдавии или на Ближнем Востоке, где ситуация сейчас не совсем стабильная.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США уличили в сохранении образцов уничтоженного в 90-х химиката BZ.