Американская сторона уже очень дано ведет химические разработки. Вероятно, пострадает Украина и другие страны.

Вашингтон намерен совершить провокацию с применением сверхтоксичных отравляющих газов. Американские власти сейчас разрабатывают этот план на своих предприятиях. Такие сведения имеются у Академии военных наук. Отмечается, что среди химикатов есть Зоман и V-газы.

«США начали разработку фосфорорганических соединений сверхвысокой токсичности на базе своих секретных заводов. Как я могу предположить, практически все запасы химоружия, извлеченные с ракет, не дезактивированы, не обеззаражены, хранятся в секретных бункерах Пентагона», — заявил старший научный сотрудник академии Владимир Прохватилов в беседе с изданием URA.RU.

По его словам, Вашингтон может организовать токсичную операцию как на Украине, так и в других странах. В зоне риска окажутся те государства, в которых ситуация сейчас нестабильная. Например, Молдавия и Ближний Восток. Вероятно, после реализации плана США обвинят Иран. Однако, где именно американская сторона собирается распространить химикаты — «нельзя угадать». Помимо этого, эксперт объяснил, каким образом будет использоваться оружие Вашингтона.

«Скорее всего, будут разрабатываться способы применения бинарного химического оружия, то есть компоненты химоружия хранятся по отдельности, доставляются на место провокаций и там соединяются, образуя высокотоксичное отравляющее вещество», — отметил Прохватилов.

Военный аналитик также подчеркнул, что эксперименты в США идут уже продолжительное время. Химическое оружие должно быть изготовлено в бинарном виде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военный эксперт раскрыл правду о подготовке ВСУ к химатаке на фоне вербовки женщин-химиков.