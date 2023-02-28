Смертельная реакция: США уличили в сохранении образцов уничтоженного в 90-х химиката BZ
США уличили в сохранении образцов уничтоженного в 90-х химиката BZ
Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau
Подготовка к тайной операции «идет полным ходом», ящики с вредоносными ядами уже доставлены в страну, отмечают в Минобороны РФ.
Слова бывшего посла США в России Джона Салливана о якобы планах российской стороны по использованию химического оружия в зоне спецоперации на Украине расцениваются как план самих США и их сообщников провести провокацию с применением токсичных химикатов на территории Незалежной. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Бывший посол США в России Джон Салливан сделал заявление: „Российские войска планируют использовать химическое оружие в зоне специальной военной операции“. Расцениваем данную информацию как намерение самих Соединенных Штатов и их пособников провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов», — сказал Кириллов на брифинге.
В том числе начальник войск РХБЗ отметил, что подготовка к операции «идет полным ходом». Еще 10 февраля в Краматорск прибыли химические вещества в вагоне железнодорожного состава, который сопровождали иностранцы. После его отвезли на Краматорский металлургический завод имени Куйбышева. Вредные вещества разгрузили под шефством сотрудников СБУ и уполномоченных командования ВСУ.
Также Кириллов отметил, что в вагоне лежало 16 герметичных металлических ящиков. Восемь из них имели знак химической опасности с надписью BZ и маркировку двумя красными линиями, которая относится к классу отравляющих веществ временно выводящего действия.
«Данный химикат вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушения памяти», — объяснил начальник войск РХБЗ подчеркнув, что использование BZ запрещено по статье 1 Конвенции о запрещении химического оружия.
Помимо этого в вагоне находились пять ящиков с подписью CS-Riot и три — CR-Riot, обозначенные одной красной полосой. Это означает, что в них присутствуют вещества раздражающего действия. При этом груз был размещен на бронированных машинах производства США, которые «в составе колонны выдвинулись к линии боевого соприкосновения».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что диверсия на «Северных потоках» привела к загрязнению Балтийского моря.
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