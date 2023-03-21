Эрдоган официально стал кандидатом в президенты Турции

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 13

Действующего главу государства выдвинули Партия справедливости и развития и Партия националистического движения.

Эрдоган официально стал кандидатом в президенты Турции

Фото: www.globallookpress.com / Turkish Presidency

Читайте нас в: Дзен Новости

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально зарегистрировал свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщает турецкий ежедневник Habertürk.

Издание уточняет, что Партия справедливости и развития и Партия националистического движения передали в Высшую избирательную комиссию документы для выдвижения кандидатуры президента Эрдогана.

В начале марта турецкая оппозиция представила соперника действующего главы государства на будущих президентских выборах. Им стал 74-летний лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.

На днях также стало известно, что на выборы зарегистрировался полный тезка турецкого президента — 24-летний Реджеп Тайип Эрдоган, представляющий интересы молодого поколения избирателей.

В январе глава Турции объявил, что всеобщие выборы — президентские и парламентские — пройдут в стране 14 мая 2023 года вместо запланированной ранее даты 18 июня 2023 года. Президентская гонка в Турции стартовала 11 марта.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу видит развитие отношений с Россией в случае своей победы на выборах.

+4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
76.84
-0.40 82.54
0.17
🧙‍♀ Гороскоп на 21 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

17:02
«Мне с ним клево!» — Лолита Милявская впервые рассказала о своем возлюбленном
16:55
Эрдоган официально стал кандидатом в президенты Турции
16:42
«Показательная порка»: блогерам пора искать грамотных налоговых консультантов
16:37
Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном
16:33
СБУ внесла Артемия Лебедева в «черный список» за репортаж с Запорожской АЭС
16:22
Стас Пьеха оказался под капельницей в больнице и рассказал о своем состоянии

Сейчас читают

Как выглядит 55-летний Киркоров вне сценического образа
«Молдавия превращается в Под-Румынию»: как Санду породила Левиафана
Военный аналитик предупредил о подготовке США к провокациям с химоружием
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео