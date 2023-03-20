В Турции оценили будущее отношений страны с Россией
Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу заявил, что отношения страны с РФ вряд ли ждут испытания
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Для Анкары Москва является важным соседом.
Испытания в российско-турецких отношениях вряд ли начнутся, если к власти в Турции придет оппозиция. Об этом кандидат в президенты страны Кемаль Кылычдароглу в беседе с порталом Medya Günlüğü.
По его словам, в отношениях между странами необходимым условием является доверие. Нельзя влезать во внутренние дела международных партнеров и стоит не «предпринимать шаги и комментарии, которые занимают ту или иную сторону», если дело касается выборов. Кылычдароглу уверен, что для Анкары Москва является серьезным соседом и «партнером по необходимости», однако в некоторых вопросах между двумя государствами есть противоречия.
«Это естественно, когда речь идет о суверенном государстве… Позиция внешней политики Турции в отношении РФ известна, также и позиция РФ в отношении Турции. Полагаю, что на основе взаимного уважения причин для изменений позиций не будет. Наоборот, вместо новых испытаний эти позиции, полагаю, будут укреплены», — отметил он.
Кылычдароглу также подчеркнул, что хотел бы развивать отношения с Россией на уровне институтов, а не лидеров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что полный тезка Эрдогана подал заявку на участие в выборах в парламент Турции.
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