В Турции оценили будущее отношений страны с Россией

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 116

Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу заявил, что отношения страны с РФ вряд ли ждут испытания

В Турции оценили будущее отношений страны с Россией

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

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Тема:
Спецоперация

Для Анкары Москва является важным соседом.

Испытания в российско-турецких отношениях вряд ли начнутся, если к власти в Турции придет оппозиция. Об этом кандидат в президенты страны Кемаль Кылычдароглу в беседе с порталом Medya Günlüğü.

По его словам, в отношениях между странами необходимым условием является доверие. Нельзя влезать во внутренние дела международных партнеров и стоит не «предпринимать шаги и комментарии, которые занимают ту или иную сторону», если дело касается выборов. Кылычдароглу уверен, что для Анкары Москва является серьезным соседом и «партнером по необходимости», однако в некоторых вопросах между двумя государствами есть противоречия.

«Это естественно, когда речь идет о суверенном государстве… Позиция внешней политики Турции в отношении РФ известна, также и позиция РФ в отношении Турции. Полагаю, что на основе взаимного уважения причин для изменений позиций не будет. Наоборот, вместо новых испытаний эти позиции, полагаю, будут укреплены», — отметил он.

Кылычдароглу также подчеркнул, что хотел бы развивать отношения с Россией на уровне институтов, а не лидеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полный тезка Эрдогана подал заявку на участие в выборах в парламент Турции.

Тема:
Спецоперация
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